Fachschule in Tamsweg bildet Arbeitskräfte für Region aus

Landwirtschaftschule mit vollem Internat, praxisnahem Unterricht und Plänen für Erwachsenenbildung

Die Investitionen in den Schulstandort Tamsweg haben sich für das Land Salzburg als Schulerhalter gelohnt. Die Landwirtschaftschule boomt. Aus einem Einzugsgebiet von 80 Kilometern (Radius) kommen 148 Schüler. Selbst die ortsansässigen besuchen wegen der starken Schulgemeinschaft das zeitgemäße Internat. Mit einem Schmunzeln betont Direktor Mathias Gappmaier beim Lokalaugenschein der Lungauer Nachrichten, dass sich auch der Anteil der Mädchen jüngst verdoppelt habe - auf überschaubare sechs. Das läge am speziellen Angebot von landwirtschaftlichen Hauswirtschaftschulen mit Betriebs- und Haushaltsmanagement als Schwerpunkte, was ...