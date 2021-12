Fackelmarsch für die Pflege in Salzburg: AK fordert 100 Millionen Euro

Bei der Protestaktion wurde auf den Pflegemangel aufmerksam gemacht.

Es sollte ein stiller, aber sichtbarer Protestmarsch werden: Der Österreichische Gewerkschaftsbund lud für Dienstagabend zu einem Fackelmarsch, um auf dringend nötige Reformmaßnahmen im Pflegebereich aufmerksam zu machen. Der Protestzug startete beim Kajetanerplatz, ging über die Imbergstraße zur Staatsbrücke, Schlusskundgebung war in der Hofstallgasse.

In der Pflege sei es nicht kurz vor zwölf, sondern bereits halb eins, sagt AK-Präsident Peter Eder. "Es geht darum, schnellstmöglich Maßnahmen zu setzen, um mehr Menschen in den Pflegebereich zu bekommen. Wir brauchen vor allem jene, welche die Branche bereits verlassen haben", sagt Eder.

Dabei gehe es nicht nur um die Bezahlung, auch die Dienstplansicherheit sei für die Pflege wichtig. "Die Pflegekräfte brauchen auch Erholungsphasen."

Mehr Geld für die Pflege brauche es freilich auch, sagt Eder. Allein in der Langzeitpflege bräuchte man um 20 Prozent mehr Personal, dafür seien in Salzburg 20 Millionen Euro zusätzlich nötig. In der mobilen Pflege müsste man die Zeit pro Einsatz um 20 Prozent erhöhen und 25 Prozent mehr Leistungsstunden anbieten. Das würde 20 Millionen Euro zusätzlich kosten. Auch bräuchte es Entlastungsdienste für pflegende Angehörige, zudem müssten die Einkommensunterschiede zwischen Pflegekräften im Spital und in der Langzeitpflege ausgeglichen werden. Alles zusammen fordert Eder 100 Millionen Euro zusätzlich für die Pflege in Salzburg.

Der Protestmarsch für die Pflege wurde auch von der katholischen Kirche und der Salzburger Ärztekammer unterstützt. Vizepräsident und Spitalsärztesprecher Jörg Hutter spricht von einem Akt der Solidarität. "Wir sitzen alle in einem Boot. Parallel zum Ärztemangel gibt es auch einen Pflegemangel, und der ist ein viel dramatischeres Thema. Ohne Pflege funktioniert auch ärztliche Versorgung nicht."

Am Mittwoch soll eine Petition, die 13.000 Menschen unterzeichneten, im Landtag übergeben werden.