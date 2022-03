Fällt ab Samstag auch beim Skifahren die Maske weg?

Auf der Schmittenhöhe in Zell am See wird den Skifahrern empfohlen, in Gondeln und Kabinen weiterhin FFP2-Maske zu tragen - auch wenn es ab Samstag nicht mehr verpflichtend sein sollte. "Es ist ja nicht so, dass die Pandemie vorbei ist", sagt Geschäftsführer Erich Egger.

Mit Maske Ski fahren oder ohne? Noch nicht sicher ist, ob die FFP2-Maskenpflicht in allen Bereichen der Beförderungsanlagen fallen werden.