Fahndungserfolg: Polizei konnte zwei Einbruchsserien klären

Eine Einbruchsserie mit einem Gesamtschaden von 80.000 Euro konnte von der Polizei geklärt werden - ebenso wie 37 Einbrüche mit rund 50.000 Euro Schaden. Bei einem Fall in Salzburg-Lehen tappen die Beamten aber noch im Dunkeln.

Am 13. Februar war in Kuchl bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ein Täter gestellt worden. Der Hausbesitzer hatte von seiner Alarmanlage ein SMS erhalten, hatte die Polizei verständigt und einen der drei mutmaßlichen Täter, einen Georgier, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Die übrigen Täter konnten flüchten. Der Festgenommene machte zu den mutmaßlichen Komplizen keinerlei Angaben. Am 5. März beobachteten aufmerksame Zeugen drei Verdächtige beim Ausspionieren einer abgelegenen Wohnsiedlung. Nach einem Einbruch in eines der Häuser gaben die Zeugen wichtige Hinweise zum Fahrzeug, woraufhin die Polizei im Zuge einer Fahndung das Täterfahrzeug kurz vor der Auffahrt zur A 10 anhalten konnte. Drei Georgier konnten festgenommen werden.

Den insgesamt vier Beschuldigten konnten weitere sieben Einbruchsdiebstähle in Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark sowie drei Ladendiebstähle nachgewiesen werden. Einer der Beschuldigten soll laut Polizei mit einem falschen, gestohlenen griechischen Reisepass eine Wohnung in Radstadt gemietet haben. Hier konnte bei einer Hausdurchsuchung die umfangreiche Diebesbeute sichergestellt und den Tatorten zugeordnet werden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 80.000 Euro. Die vier Männer befinden sich in der Justizanstalt Puch-Urstein. Sie sind zum Teil geständig.

Auch Einbruchsserie mit 37 Straftaten wurde geklärt

Bei der zweiten Einbruchsserie konnten insgesamt 37 Straftaten geklärt werden: 30 Einbrüche in Wohnhäuser, fünf Einbruchsdiebstähle in Werkstätten sowie zwei in Fahrzeuge. Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger Bosnier, hatte seit November 2017 Einbrüche in Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg begangen. Aufgrund der Spurensicherung konnte er zunächst identifiziert und am 21. Februar 2018 in einer Pension in Vorarlberg festgenommen werden. Der Mann beging die Straftaten allein. Das notwendige Tatwerkzeug stahl er laut Polizei in Tatortnähe unmittelbar vor den Einbrüchen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 55.000 Euro. Bisher gestand der Bosnier 21 Straftaten. Er befindet sich nach wie vor in der Justizanstalt Puch-Urstein.

Schwerbetrunkener soll in Oberndorf Einbruch verübt haben

Ein fast schon kurioser Einbruch ereignete sich laut Polizei gestern, Montag, in Oberndorf: Dabei soll in der Mittagszeit ein 59-jähriger Einheimischer mit einer mitgebrachten Leiter auf das Vordach eines Einfamilienhauses geklettert sein. Motiv des Mannes war laut Polizei, dass er massiver Alkoholiker sei und kein Geld mehr gehabt habe, um sich Alkohol zu kaufen. Der Mann konnte nach Ermittlungen ausgeforscht und von der Polizei angetroffen werden. Er hatte einen Alkoholwert von 2,02 Promille und gestand vor den Beamten die Tat ein.

Einbruchsversuch in der Stadt Salzburg

Noch ungeklärt ist aber ein anderer Einbruch in der Stadt Salzburg: Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 22:05 Uhr in Salzburg-Lehen versucht, in einen Baucontainer einzudringen. Die Tat bzw. das Geräusch wurde jedoch von einem nach wie vor anwesenden Bauarbeiter in einem der Nachbarcontainer bemerkt. Der Arbeiter verständigte sogleich die Polizei. Ein Täter konnte von den Beamten aber nicht mehr angetroffen werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.



