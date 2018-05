Fahndungserfolg: Salzburger Polizei konnte zwei Einbruchsserien klären

Die Salzburger Polizei hat zwei Einbruchsserien nach der Festnahme der mutmaßlichen Täter aufgeklärt. Zum einen wies sie vier Georgiern acht Einbrüche und drei Ladendiebstähle mit einem Gesamtschaden von über 80.000 Euro nach. Im zweiten Fall sollen gleich 37 Einbrüche auf das Konto eines 55-jährigen Bosniers gehen. Die Taten wurden jeweils in mehreren Bundesländern begangen.

In beiden Fällen liegen die Festnahmen schon einige Zeit zurück, das gesamte Ausmaß sei erst nach DNA-Abgleichen, der Auswertung von sichergestellten Spuren und dem Vergleich von Fingerabdrücken bekannt geworden, sagte am Dienstag eine Polizeisprecherin. Bereits am 13. Februar war ein Georgier bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kuchl (Tennengau) auf frischer Tat ertappt worden. Seine Komplizen konnten damals unerkannt entkommen.

Rund drei Wochen später beobachteten Zeugen drei Männer beim Ausspionieren einer abgelegenen Wohnsiedlung. Als wenig später tatsächlich in eines der Häuser eingebrochen wurde, lieferten sie der Polizei wichtige Angaben zum Fluchtfahrzeug, das dann wenig später angehalten werden konnte. Die drei Insassen aus Georgien wurden festgenommen. Insgesamt gehen laut Polizei sieben weitere Einbrüche und drei Ladendiebstähle in Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark auf das Konto des Quartetts. Bei einer Hausdurchsuchung wurde Diebesgut sichergestellt, das den einzelnen Einbrüchen zugeordnet werden konnte. Die Männer haben teilweise ein Geständnis abgelegt. Sie sitzen in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.

Im zweiten Fall soll ein 55-jähriger Bosnier seit November des Vorjahres 30 Einbrüche in Wohnhäuser, fünf Werkstätten-Einbrüche sowie zwei Autoeinbrüche in Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg verübt haben. Die Polizei nahm ihn am 21. Februar 2018 in einer Pension in Vorarlberg fest. Der Bosnier war bei seinen Beutezügen alleine unterwegs und stahl das verwendete Werkzeug unmittelbar vor den Einbrüchen in der Nähe der Tatorte. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 55.000 Euro. Der 55-Jährige gab bisher 21 Straftaten zu. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

(SN, Apa)