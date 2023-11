Fahrerflucht in Mondsee: 21-Jähriger nach Unfall zurückgelassen

In Mondsee kam es zu einem schweren Unfall mit Fahrerflucht.

Die Polizei fahndet nach einem Lenker, der in der Nacht auf Mittwoch Fahrerflucht begangen haben soll. Der Unfall ereignete sich in Sankt Lorenz an der B154.

Ein 21-jähriger Fußgänger aus dem Bezirk Gmunden war dort um 3.20 Uhr am Morgen von einem schwarzen Pkw angefahren worden. Der Lenker setzte seine Fahrt fort. Zwei Passantinnen, die sich auf dem Heimweg von einer Halloween-Feier befunden haben, konnten den Zusammenprall beobachten und verständigten die Rettung. Der 21-Jährige wurde mit einer Kopfverletzung ins Spital gebracht.