Fahrerflucht nach Autounfall auf der A10 bei Eugendorf

Erst Stunden nach einem Unfall, stellte sich heraus, dass ein zweites Fahrzeug daran beteiligt war. Der Fahrer wurde gefunden - geständig und alkoholisiert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12. September, kurz nach 19 Uhr auf der A1, Höhe Ausfahrt Wallersee in Richtung Deutschland. Ein 76-jähriger Salzburger wurde vom Roten Kreuz erstversorgt, die Feuerwehr Eugendorf sicherte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann die Unfallstelle. Erst einige Stunden später gab es durch eine Zeugenaussage den ersten Hinweis, dass ein zweites Fahrzeug am Unfall beteiligt war. Zusätzlich erhielt die Polizei den Hinweis eines Abschleppdienstes über ein beschädigtes Fahrzeug und eine eventuelle Alkoholisierung des Lenkers. Bei der Überprüfung gestand ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck seine Beteiligung an dem Unfall. Er gab an, dass der beim Unfall Verletzte sein Fahrzeug unmittelbar vor ihm von der rechten auf die linke Spur gewechselt habe und er nicht mehr bremsen konnte. Durch den Unfall habe er einen Schock erlitten und nachträglich Alkohol konsumiert. Dann sei er weitergefahren, und weil das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig gewesen sei, rief er den Abschleppdienst. Der Alkomattest ergab einen Wert von 0,18 Promille. Der Mann wird angezeigt.

Quelle: SN