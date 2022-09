Fahrertür und Seitenscheibe völlig kaputt: Polizei stoppte desolaten Lkw auf Westautobahn bei Eugendorf

Polizisten zogen am Montagnachmittag auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf einen Lkw aus dem Verkehr, dessen Fahrertür massiv demoliert war. Der Lkw war laut Polizei zuvor auf der Brennerautobahn in einen Unfall verwickelt gewesen.

Dem Polizeibericht zufolge war die Tür auf der Lenkerseite dabei so schwer beschädigt, dass sie sich nicht mehr schließen ließ; der Lenker, ein Slowake (58), fixierte sie mit Spanngurten provisorisch an den Griffstangen im Führerhaus. Zudem ersetzte er die zerborstene Seitenscheibe durch eine Folie; weil auch noch der Außenspiegel abgerissen war, hielt der Mann einfach den Spiegel bei Bedarf durch ein 10x30 cm großes Loch in der Folie. Schließlich standen von der Fahrertüre zahlreiche spitze Blechkanten ab.

Dem 58-Jährigen wurde sofort die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde der Zulassungsschein abgenommen und die Kennzeichentafeln des Lkw abmontiert. Zudem wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben.