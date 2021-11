Fahrradgeschäft in Kuchl: 40.000 Euro Schaden in nur fünf Minuten

Gleich zweimal stand "Michi's Radladen" in Salzburg und Kuchl in den vergangenen zwei Wochen im Visier von Dieben - in Kuchl machten sie in nur wenigen Minuten "viel Beute".

Vor zwei Wochen war Michael Hödl noch glimpflich davongekommen: Bei einem Einbruch in die Salzburg-Filiale von "Michi's Radladen" am Abend des 10. Oktober erbeuteten die Täter "nur" zwei E-Mountainbikes, davon eines ohne Motor und eines gebraucht. Schlimmer erwischte es dann aber das Stammgeschäft in Kuchl in den Morgenstunden des 24. Oktober: Die Täter holten sich sechs Räder und drei Rahmen - in nur fünf Minuten waren rund 36.000 Euro weg, sagt Hödl im TN-Gespräch: "Dazu kommen noch die ...