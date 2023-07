Fahrradservice Salzburg: Wo Radfahrer Reifen wechseln, Patschen picken und Kette tauschen können

Die Stadt Salzburg hat die meisten Rad-Self-Service Stationen in Österreich. "Immer noch zu wenig", sagt Bernhard Kreuzer von der Fahrradwerkstatt Veloserv.

Reifen aufpumpen, Lenker verstellen, Kette wieder rein: Kleineren Wartungsarbeiten können Radfahrer in Salzburg bei sogenannten Self-Service-Stationen selbst durchführen. Die Säulen sind ausgestattet mit Luftpumpe, Werkzeug, wie Inbus- oder Schraubenschlüsseln, und Reifenhebern.

Spitzenreiter Salzburg: 24 Radservicestationen

In Sachen Reparatur-Stationen für Fahrräder ist Salzburg österreichweiter Spitzenreiter. Insgesamt 24 Self-Service-Stationen gibt es mittlerweile (zur Karte). Gerade Ende Juni wurden zwei neue am Salzachradweg beim Franz-Josef-Kai und dem Elisabethkai aufgestellt. Das Angebot sollte kontinuierlich ausgebaut werden, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Bernhard Kreuzer von der Radwerkstatt Veloserv sagt: "Es sind immer noch zu wenig. Die Fahrradstationen werden stark genutzt."

Die Werkstatt auf dem Lastenrad

Kreuzer betreibt die mobile Radwerkstatt Veloserv. Das funktioniert so: Auf einem Lastenrad fährt er zu seiner Kundschaft, sein Werkzeug hat er immer dabei. Bei ihm können Drahtesel-Besitzer einen Radcheck buchen. Wie andere Handwerker, kommt Kreuzer dann vorbei. Verrechnet wird Arbeitszeit, Anfahrt und Material. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Check für die ganze Wohnsiedlung oder das Unternehmen zu buchen. "Das ist so wirtschaftlich, dass ich die Anfahrt nicht verrechne", sagt Kreuzer.

Es sind unterschiedlichste Reparaturen, die anfallen. Oft glaubten seine Kunden, dass etwas irreparabel sei - in Wahrheit sei es dann oft eine Kleinigkeit. Daher bietet Kreuzer Kurse an, bei denen Radfahrer lernen, wie sie ihr Rad in Stand halten und wieder herrichten können. Dazu gehöre etwa das Aufpumpen der Reifen, das Ölen der Kette, sowie das richtige Verhalten im Pannenfall.