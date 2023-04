Fahrradversteigerung in Salzburg-Stadt: Fundräder kommen unter den Hammer

Auch heuer werden bei einer Auktion wieder Fundräder des Salzburger Fundamts versteigert. 44 Modelle können in diesem Jahr erworben werden.

Mit dem Frühling kommt auch die Radsaison in die Stadt Salzburg. Wer noch ein Fahrrad braucht, könnte am kommenden Freitag bei einer Versteigerung des Fundamts Salzburg fündig werden. Ein Mal jährlich können Fundräder, die im Amt abgegeben wurden, im Zuge des Salzburger Radfrühlings erworben werden. Der Erlös der Auktion fließt in die Salzburger Stadtkasse.

Heuer stehen Interessierten 44 Räder zur Wahl. Michael Duhatschek, Leiter des Pass- und Fundservice der Stadt Salzburg: "Wir haben ein breites Angebot dabei: von Fahrrädern für Männer und Frauen, bis zu Trekking- und Kinderrädern."

50 Prozent der Fundstücke in Salzburg können zurückgegeben werden

Versteigert werden Räder, die im Fundamt der Stadt Salzburg abgegeben und seit mehr als einem Jahr nicht vom rechtmäßigen Besitzer abgeholt wurden. Duhatschek: "Wir bekommen jährlich rund 60 Räder, von denen einige auch rechtzeitig abgeholt werden." Die Quote der erfolgreichen Rückführungen der Fundgüter in Salzburg sei gut: Insgesamt erhalte das Amt jährlich etwa 11.890 Fundstücke. Mehr als 50 Prozent davon könnten wieder an die Verlustträger zurückgeben werden. Dafür nutze das Amt eine österreichweite Digital-Fundbörse: "Das ist ideal, denn so können Menschen auch Gegenstände wiederfinden, die etwa im Nachbarort abgegeben wurden."

Räder kommen zu einem Rufpreis von 5 bis 10 Euro unter den Hammer

Die Auktion der nicht abgeholten Räder wird mit Unterstützung eines Auktionators des Dorotheums organisiert. Für den Zustand der Räder, werde vonseiten der Stadt keine Gewährleistung übernommen: "Man muss beachten, dass nicht alle Fahrräder vorschriftsgemäß ausgestattet sind." Sie seien aber so weit instand gesetzt, dass man sie zumindest aufgepumpt nach Hause schieben könne.