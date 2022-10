Fahrverbot für Verbrenner - nur Elektroautos dürfen am Sonntag auf den Gaisberg

Am Sonntag von 9 bis 16 Uhr ist die Auffahrt auf den Gaisberg in Salzburg für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht erlaubt. Dafür kommt es aber zu einer Premiere.

Florian Kreibich, der städtische Gaisberg-Koordinator sagt: "Am Sonntag können Besucherinnen und Besucher den herbstlich-farbenprächtigen Gaisberg erneut frei von Autoabgasen genießen. Nur Elektro-Fahrzeuge sind erlaubt. Das Wetter wird schön. Und auch die Linie 151 fährt testweise mit einem Elektro-Bus."

Zuletzt war der autofreie Gaisberg im Rahmen der "Europäischen Mobilitätswoche" am 18. September ja wettermäßig ins Wasser gefallen. Auch deshalb hat die Stadt das Land ersucht, kommenden Sonntag, 16. Oktober 2022, erneut von 9 bis 16 Uhr ein Fahrverbot für alle KFZ (ausgenommen Elektro-Fahrzeuge und Anrainer) auf der L 108 Gaisberg Landesstraße ab Guggenthal zu erlassen.

"Halleiner E-Bus soll zeigen, was er kann"

Wie Kreibich betont, sind zum ersten Mal Elektro-Kfz von dem Fahrverbot ausgenommen. Außerdem kommt am Wochenende erstmals ein Elektro-Bus der Halleiner Firma Silenth für die Linienfahrt auf den beliebten Hausberg der Städter/innen zum Einsatz. Diese Firma habe man bei der E-Fahrzeuge Messe am Salzburgring entdeckt. Nun solle ihr Reisebus beweisen, was er könne, sagt Kreibich.

Bei der von Kreibich erwähnten Messe handelt es sich um die im Vorjahr erstmals von den "Salzburger Nachrichten" veranstaltete "IMFS - Innovative Mobility for Future Salzburg - die Fachmesse für zukunftsorientierte Antriebssysteme und Mobilitätskonzepte". Diese findet auch heuer wieder statt und zwar an diesem Freitag.