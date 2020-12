Fahrzeug brannte auf der A1 in Mondsee aus

Die Freiwillige Feuerwehr Mondsee konnte den Brand rasch löschen. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Am Donnerstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Mondsee kurz vor 18 Uhr zu einem Einsatz auf der Westautobahn A1 im Raum der Autobahnabfahrt Mondsee aus. Nach einer Panne auf der Autobahn wurde der Pkw in Richtung Mondsee abgeschleppt.

Bereits am Weg gab es eine erste Rauchentwicklung im Motorraum des Fahrzeuges, die sich schnell zu einem Brand ausgebildete, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Mondsee in einer Aussendung. Nachdem erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher scheiterten, dehnte sich das Feuer unaufhaltsam in den Innenbereich des Fahrzeuges aus.

Bereits auf der Anfahrt waren die meterhohen Flammen sichtbar und die Brandstelle eindeutig lokalisierbar. Eine weitere Brandausdehnung konnte durch das rasche Eingreifen verhindert werden. Zur Kühlung und Ablöschen der verbleibenden Glutnester wurde eine Schaumdecke über den Motorraum und den Innenbereich des Fahrzeugs gelegt. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Vorfall unverletzt und wurde von den anwesenden Einsatzkräften betreut. Insgesamt waren 21 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mondsee im Einsatz.

Der Feuerwehreinsatz im Video:

Quelle: SN