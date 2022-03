Fahrzeug stürzte in Mittersill in einen Bach

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mittersill wurden am Sonntagvormittag zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Fahrzeug ist aus bislang unbekannter Ursache etwa 170 Meter von einem Weg in einen Bach gestürzt. Aufgrund leichter Austritte des Fahrzeuges wurden Ölsperren im Bach durch die Mannschaft der Feuerwehr Mittersill errichtet. Die Einsatzkräfte stellten einen Brandschutz her und führten die Bergung des Fahrzeuges durch, die sich als schwierig erwies.

Aufgrund der großen Distanz vom Weg bis zur Unfallstelle musste eine alternative Bergung über die ...