Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Acharting bei Anthering. Die Freiwillige Feuerwehr Anthering war mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand.

BILD: SN/FMT PICTURES Die Freiwillige Feuerwehr Anthering konnte den Brand rasch löschen.