Faistenau: Alkolenker mit 2,62 Promille aus dem Verkehr gezogen

Am frühen Freitagabend hielten Beamte der Polizeiinspektion Hof bei Salzburg einen 41-jährigen deutschen Pkw-Lenker im Gemeindegebiet von Faistenau an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Aufgrund deutlicher Alkoholisierungsmerkmale wurde der 41-Jährige zum Alkomattest aufgefordert, der einen Wert von 2,62 Promille ergab. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und es wird Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet, berichtet die Polizei in einer Aussendung.