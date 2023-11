Faistenau auf Hausarztsuche

Eine seit Juli unbesetzte Kassenarztstelle ist zum wiederholten Mal ausgeschrieben. Der verbliebene Hausarzt Martin Kühberger arbeitet am Limit. Die Grippesaison wird zur Herausforderung.

Seit der Pensionierung des langjährigen Faistenauer Haus- und Sprengelarztes Gerhard Spalt Ende Juni ist eine der beiden Allgemeinmedizinerstellen in der Gemeinde unbesetzt. Ein als Nachfolger vorgesehener Arzt machte kurzfristig einen Rückzieher. Bis zum 10. November läuft nunmehr die vierte Ausschreibung der Salzburger Ärztekammer - erfolglos.



Eine Lösung zeichnet sich nicht ab

Bürgermeister Josef Wörndl (ÖVP) beschreibt die Lage als "sehr trist". Eine Lösung zeichne sich nicht ab. Der einzig verbliebene Hausarzt arbeite bereits jetzt am Rand seiner Belastungsgrenze. "Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich die Situation während einer möglichen Grippewelle zuspitzen wird."

Verschärft werde die Situation durch die Ankündigung des Bundes, neue Kassenstellen rückwirkend ab dem 1. August 2023 mit 100.000 Startbonus zu fördern. "Eine solche Förderung schafft eine neue Konkurrenz zwischen nachzubesetzenden und neu geschaffenen Stellen", befürchtet Wörndl und appelliert an die zuständigen Stellen, "eine solche Ungleichbehandlung in den Förderrichtlinien zu verhindern".



Startbonus würde auch für Faistenau gelten

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu auf FN- Anfrage, der Startbonus von 100.000 Euro werde auch jenen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stehen, die eine Kassenstelle übernehmen, die bereits zweimal erfolglos ausgeschrieben wurde, und die sich für mindestens fünf Jahre verpflichten, als Kassenarzt zu arbeiten. Demnach würde auch die Hausarztstelle in Faistenau in diese Kategorie fallen. Salzburgs Ärztekammervizepräsident Christoph Fürthauer lässt das Kostenargument ohnehin nicht gelten: "Eine Kassenstelle zu übernehmen, ist finanziell kein hohes Risiko." Als mögliche Kompromisslösung einer halben Kassenstelle in Faistenau zuzustimmen, sei keine Option. "Eine halbe Kassenstelle würde eine halbe Versorgung bedeuten", betont Fürthauer.

Begrenzte Kapazitäten

Der derzeit einzige Faistenauer Hausarzt Martin Kühberger betont im FN-Gespräch, bisher keine Patienten abgewiesen zu haben: "Bis jetzt hat es einigermaßen funktioniert, weil wir Personal aufgestockt haben. An starken Tagen sind wir trotzdem schon jetzt am Limit. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das im Winter wird." Zwar sei man in der Praxis gut eingespielt und agiere so flexibel wie möglich, die Kapazitäten seien aber begrenzt. "Ich muss auf mein Team schauen", so Kühberger: "Wenn das wegbricht, haben wir ein Problem."