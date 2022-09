Faistenau: Spielzeug-Akku löst Brand in Zweifamilienhaus aus

Donnerstagnacht kam es in Faistenau/Wald zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus. Ein Akku eines Spielzeug-Fahrzeugs dürfte die Ursache sein. Es gab einen Verletzten, meldet die Polizei Salzburg.

Durch die Brandgeräusche wurde die Mutter geweckt

Durch das Geräusch der Brandentwicklung wurde die 31-jährige, schlafende Mutter zweier Kinder geweckt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchtete sie mit ihren Kindern im Alter von zwei und fünf Jahren auf die im 1. Stock befindliche Terrasse des Hauses.

Der Ehemann und Vater der Frau konnten den Brand selbst löschen

Ihr 36-jähriger Ehemann und der 56-jährige Vater konnten mit vereinten Kräften das Feuer selbst löschen. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehrkräfte konnte die 31-jährige Bewohnerin und die beiden Kinder über eine Leiter geborgen und in Sicherheit gebracht werden.

Der Ehemann erlitt Verletzungen

Der 36-jährige Mann erlitt leichte Verbrennungen an beiden Händen und wurde mit der Rettung in das Landeskrankhaus Salzburg gebracht. Sonst blieben alle Bewohner unverletzt. Vorsorglich wurden die beiden Kinder und die 31-jährige Mutter in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, um eine etwaige Rauchgasvergiftung ausschließen zu können. Vorort waren die Feuerwehren von Faistenau, Hof bei Salzburg und St. Gilgen. Derzeit ist nicht bekannt, wie hoch der Sachschaden ist.