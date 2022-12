Faistenau zelebriert neuerlich den "Advent unter der Linde"

Beim alljährlichen "Advent unter der Linde" am dritten Adventwochenende in Faistenau präsentieren sich Samstag und Sonntag wieder einheimische Vereine, Betriebe sowie Künstlerinnen und Künstler.

Unter der 1000-jährigen Linde blöken Lämmchen in der lebenden Krippe, dazu sorgen Feuerstellen, Kupferkessel und Lichter für romantische Stimmung am Dorfplatz. In idyllischen Holzhütten gibt es Geschenkartikel, Kekse, Maroni, gebrannte Mandeln, Bauernbrot, Ofenkartoffel, Glühwein, Produkte aus fairem Handel und vieles mehr. In der Adventwerkstatt werden Geschenkartikel aus Holz angeboten. Musikalisch umrahmt wird das Wochenende von den Musikschülern und Lehrern des Musikum Hof. In der Mittelschule präsentiert die Kreativplattform Faistenau wieder ihre Weihnachtsausstellung. Eine Krippenausstellung der Faistenauer Volksschulkinder rundet das Angebot ab.

Im Rahmen des Kinderprogramms wird Weihnachtsschmuck gebastelt. An beiden Tagen werden kostenlose Pferdeschlittenfahrten angeboten. Am Sonntag um 16 Uhr besucht der Nikolaus mit einer kleinen Gruppe der Faistenauer Krampusse den Adventmarkt.

Der Markt ist am Samstag, 10. 12., von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 11. 12., von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung wird als Green Event aufgezogen.