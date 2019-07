Faistenauer Jedermann trotzte der elektronischen Konkurrenz

Alle drei Jahre wird auf dem Faistenauer Dorfplatz der Jedermann in einer Mundart-Inszenierung gegeben. Am heurigen Premierenwochenende wartete - neben dem Wetter - ein spezielles Hindernis.

Die größte Herausforderung der diesjährigen Spielsaison dürfte mit den Premierevorstellungen am vergangenen Wochenende bereits gemeistert sein. Schließlich war das gleichzeitig wenige Kilometer Luftlinie entfernt stattfindende "Electric Love"-Festival zumindest während des zweiten Teils der Aufführungen nicht zu überhören.

Für die nächste Spielsaison in drei Jahren ist deshalb bereits angedacht, eine Woche später mit den Vorstellungen zu starten. "Dann kann uns nur noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen", sagt Florian Klaushofer. Der Jedermann-Darsteller bildet zusammen mit seinem Neffen Fabian und dem langjährigen Vereinsmitglied Josef Schöpp das Obmänner-Dreigespann des Heimatvereins "Zur Alten Linde", der das Stück seit 1955 unter der Dorflinde aufführt (seit 1971 im Dreijahresabstand).

"Am besten Tag hatten wir fast 600 Leute." Florian Klaushofer, Heimatvereins-Obmann

Über das Premierenwochenende zieht er positive Bilanz. "Die beiden Aufführungen sind sehr gut verlaufen. Auch wenn wir am Samstag wetterbedingt ein wenig zuwarten mussten, haben wir schon viele positive Rückmeldungen erhalten", sagt Klaushofer. Erfahrungsgemäß steige die Besucherzahl mit jeder Woche weiter an. "Am besten Tag hatten wir fast 600 Leute."

An der Faistenauer Mundart-Inszenierung des Hugo-von-Hofmannsthal-Klassikers hat sich über die Jahre wenig geändert. "Jeder neue Darsteller bringt aber natürlich seinen eigenen Charakter in die Rollen ein", betont Klaushofer, der als Plattler beim Heimatverein begonnen hat und im Jahr 2001 erstmals beim Jedermann mit dabei war. Die Hauptrolle spielt er seit der Saison 2016. Wie damals wechselt er sich auch heuer als Hauptdarsteller mit Albert Radauer ab, der den Jedermann bereits seit dem Jahr 2004 verkörpert. Dessen Vorgänger und heutige Regisseur des Stücks, Hermann Radauer, schlüpfte gar mehr als 30 Jahre lang in die Rolle des sterbenden reichen Mannes. Alle 200 Beteiligten arbeiten ehrenamtlich - vom Bühnenbauer über den Regisseur bis zu den Darstellern.

Die Aufführungen finden noch bis 10. August freitags und samstags statt. Karten gibt es über die Vereinshomepage, unter 0664/49 50 877 und an der Abendkasse.