Faktencheck: Sind virale Hochwasseraufnahmen auch aus Hallein authentisch?

Dramatische Fotos und Videos der jüngsten Hochwasserereignisse aus Hallein sowie aus Deutschland machen die Runde im Internet. User fragten aber: Sind all diese Aufnahmen authentisch? Die Austria Presse Agentur führte einen Faktencheck durch. Das sind die Ergebnisse.

Zuletzt kursierten in den sozialen Medien zahlreiche Bilder und Videos der verheerenden Unwetter in Deutschland und Österreich. Unter Usern herrschte oftmals Unklarheit, ob es sich dabei um manipuliertes Material handelte oder nicht.

In Bezug auf die in der Nacht von 17. auf 18. Juli 2021 in Hallein geschehenen Überflutungen wurde infrage gestellt, ob diese überhaupt stattgefunden haben oder ob die Aufnahmen nicht doch aus dem Jahr 2013 stammen. Nun, hier finden Sie Fotos und Videos der ersten SN-Berichte dieses Flutwochenendes ... Sie sind allesamt aktuell.

Flutopfer waren Schaufensterpuppen

In sozialen Netzwerken wurden auch mehrere Videos zu den Überflutungen in Hallein verbreitet. Ein Twitter-User machte das APA-Faktencheckteam auf ein Video aufmerksam, in dem zu sehen ist, wie aus einem Gebäude etwas herausgespült wird - es sei nicht klar ersichtlich, ob es sich dabei um Menschen handle.

Das Video zeigt den Edmund-Molnar-Platz in Hallein, wie auf Google-Maps-Aufnahmen erkennbar ist. In dem Gebäude, dessen Scheibe durch die Sturzflut aufbrach, befindet sich ein Kleidungsgeschäft namens Hotspot. Das Geschäft teilte das Video auf Facebook in besserer Qualität, wodurch sichtbar wird, dass es sich nicht um Menschen handelt, die aus dem Gebäude gespült werden, sondern um Schaufensterpuppen und Gewand. Zahlreiche Bilder belegen zudem die durchbrochene Scheibe und vor dem Geschäft liegende Teile. Ein Video aus einer anderen Perspektive untermauert zudem die Aktualität der Szene. Verletzte oder Vermisste gab es bei den Überflutungen in Hallein außerdem keine.

Ein weiteres sehr oft geteiltes Video zeigt die Oberhofgasse in Hallein. Zwei Autos stecken im Flussbett des Kothbachs fest. Auch dieses Video zeigt eine echte Szene. Auf einem anderen Video ist etwa der Moment zu sehen, in dem das erste Auto sich im Flussbett verkeilt. Zudem gibt es Medienberichte darüber und ein Video der Aufräumarbeiten.

Beispiel eines manipulierten Fotos:

Einschätzung: Der Großteil des Bild- und Videomaterials ist echt. Ein Foto, das ein untergehendes Auto zeigt, auf dem angeblich die Aufschrift "Fuck you Greta!" steht, wurde manipuliert. Ein anderes Bild, das eine überflutete Straße in Deutschland zeigt, wurde einem falschen Ort zugeordnet.

Überprüfung: Ein Foto, das sich auf Facebook, Instagram und Twitter Zehntausende Mal verbreitete, zeigt ein untergehendes Auto, auf dem angeblich auf der Heckscheibe "Fuck you Greta!" steht. Gemeint ist die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Das Foto wurde manipuliert - der Aufkleber wurde nachträglich hinzugefügt. Das Originalbild findet sich in einem Artikel der "Bild". Der Fotograf David Young bestätigte zudem der Rechercheplattform Correctiv, dass der Aufkleber an der Heckscheibe des Autos nicht zu sehen war.

Ein anderes oft geteiltes Facebook-Posting zeigt eine Straße, die völlig überflutet ist. Mehrere Fahrzeuge treiben an der Oberfläche. In den Kommentaren vermuten einige Menschen, dass das Foto zweier Pkws "fake" sein müsse. Aufgenommen worden soll das Foto auf der A61 in Koblenz sein.

Ursprung und Urheber des Fotos sind nicht feststellbar, es ist aber plausibel, dass das Foto echt ist. Zunächst zeigt es nicht die A61, sondern die B265 in Richtung Zülpich. Auf einem Foto der "Morgenpost" ist die gelbe Ortstafel im Hintergrund gut erkennbar. Darauf stehen die Straßennummer 265 und die umliegenden Orte, etwa Erftstadt. Es gibt zahlreiche Medienberichte, dass die Straße stark überflutet wurde. Laut "Fokus" soll das Wasser bis zu zwölf Meter über dem Asphalt gestanden sein. Auf den Bildern in den Medienberichten sieht man auch andere Fahrzeuge im Wasser treiben.

Ein Bild auf einem tschechisch-slowakischen Onlineportal zeigt dieselben Fahrzeuge aus einer anderen Perspektive sowie den Mann, der am Dach des weißen Lkws mit der Aufschrift "Schmitz Cargobull" steht. Der Lkw ist ebenfalls auf einem anderen Bild des Portals "t-online" erkennbar. Zudem ist das graue Gelände auf den anderen Bildern zu sehen. Trotzdem lässt sich eine Bearbeitung des Bilds nicht gänzlich ausschließen.