Fall Lehener Park: 17-jähriger Messerstecher sitzt jetzt in U-Haft

Ein Streit zweier Gruppen war am Samstag in dem Salzburger Park eskaliert. Gegen einen 17-jährigen Nigerianer wird wegen Verdachts des Mordversuchs ermittelt - er soll zwei Afghanen mit einem einem mitgeführten Jagdmesser in den Bauch gestochen haben. Der Nigerianer behauptet, er habe in Notwehr gehandelt.

SN/alswart - Fotolia Symbolbild.