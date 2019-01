Fall Roland Krenn: Oberstes Gericht bestätigt Mord-Schuldsprüche

Im Fall des getöteten Salzburgers Roland Krenn hat der Oberste Gerichtshof die Mord-Schuldsprüche für alle drei Angeklagten bestätigt. Teilbereiche - etwa die Verurteilung wegen Einbruchsdiebstahls und die Einweisung des erstangeklagten Musikers - sind aber neu zu verhandeln.

Im spektakulären Geschworenenprozess rund um die Tötung des vermögenden Stadt-Salzburgers Roland Krenn (63) waren im Juni 2018 ein Flachgauer Musiker (25), dessen Ex-Freundin (21) und ein Innviertler Gastwirt (30) wegen Mordes, Raubes und Einbruchsdiebstahls schuldig erkannt worden. Der teilgeständige Musiker hatte 15 Jahre Haft erhalten und war zudem in eine Anstalt für zwar zurechungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Wirt und die junge Frau - beide nicht geständig - hatten 16 bzw. sieben Jahre Haft ausgefasst.

Das Trio hatte beim Obersten Gerichtshof (OGH) Nichtigkeitsbeschwerden gegen die Urteile erhoben - und blitzte nun laut einer "Vorläufigen Verständigung" des OGH, die am Montag den Verteidigern zugestellt wurde, in den Hauptanklagepunkten Mord und Raub ab. Mit anderen Worten: Laut den Wiener Höchstrichtern sind die Verurteilungen der drei Angeklagten wegen der Verbrechen des Mordes und des Raubes zu Recht erfolgt.

Allerdings hob der OGH betreffend aller drei Angeklagten die Verurteilung wegen Einbruchsdiebstahls auf. Und nicht nur das: Mit Blick auf eine neue Gesamtbeurteilung sei auch die Einweisung des Musikers in eine psychiatrische Anstalt (Unterbringung nach Paragraf 21 Abs. 2 Strafgesetzbuch) neu zu verhandeln - und ebenso der erstinstanzliche Ausspruch über die Schadenersatzzusprüche an die Hinterbliebenen. Fazit: In diesen Teilbereichen muss ein Salzburger Geschworenengericht erneut verhandeln und entscheiden.

Der OGH folgte in seiner Entscheidung im wesentlichen der Rechtsmeinung der Generalprokuratur. Diese gilt als "Hüterin des Gesetzes" und ist beim OGH angesiedelt. Die Ansicht der Generalprokuratur ist für den OGH zwar nicht verbindlich - in der Praxis folgen ihr die Höchstrichter aber häufig.

RA Franz Essl, der Verteidiger des 25-jährigen Musikers, zeigt sich erfreut, dass "der OGH auch den Ausspruch über die Einweisung meines Mandanten in eine Anstalt aufgehoben hat". Er, so Essl, sei "davon überzeugt, dass mein Mandant nicht geistig abnorm ist und dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Das wird in dem nun neu durchzuführenden Geschworenenverfahren hoffentlich auch geklärt."

Laut Urteil des Salzburger Geschworenengerichts vom Juni hatten der Musiker und seine damalige Freundin (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) in ihrer Wohnung am 19. Juli 2016 dem erheblich alkoholisierten Akademiker Roland Krenn zahlreiche Tabletten des Schlafmittels Noctamid verabreicht. Dann sei der betäubte Krenn in seine Salzburger Villa gebracht, gefesselt, gekebelt, dort liegen gelassen und so getötet worden. Dem Urteil zufolge hatte der mitangeklagte Gastwirt (Verteidiger: RA Jörg Dostal) das Paar zu der Tat angestiftet. Laut Ersturteil waren dann alle drei Angeklagten in die Villa des Opfers eingedrungen und ließen dort Wertgegenstände mitgehen.

Die detaillierte Entscheidung des OGH wird den Prozessparteien demnächst zugestellt. Die Generalprokuratur hatte den Schuldspruch wegen Einbruchsdiebstahls übrigens wegen eines "Rechtsfehlers infolge fehlender Feststellungen" für nichtig befunden. Im Detail geht es dabei um den Schlüssel zu Krenns Villa. Es gebe im Urteil "keinen Sachverhaltsbezug", dass dieser "widerrechtlich erlangt" worden sei.