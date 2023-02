Missbrauchsdarstellungen: Wie ein Salzburger Psychotherapeut Tätern hilft, ihren Trieb zu kontrollieren

Konsumenten von Missbrauchsdarstellungen von Kindern seien meist erleichtert, wenn sie erwischt und verurteilt würden, sagt Michael Schreckeis. Der Sexualtherapeut ist in seiner eigenen Praxis und in der Sexualberatungsstelle Salzburg tätig.

Das Wort "Kinderpornografie" verwendet er nicht, denn es bagatellisiere das, was auf den Bildern zu sehen sei. "Es sind Missbrauchsdarstellungen", sagt Michael Schreckeis. Der Salzburger Psychotherapeut beschäftigt sich seit 30 Jahren "mit allem, was im Entferntesten mit Sexualität zu tun hat", wie er es formuliert. Der Sexualtherapeut ist in seiner eigenen Praxis und in der Sexualberatungsstelle Salzburg tätig. Eines seiner Spezialgebiete ist die therapeutische Arbeit mit Klienten, die wegen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger gerichtlich verurteilt wurden. "Meist sind das drei ...