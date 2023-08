Fallschirm-Zielsprung-Elite im Anflug auf Thalgau

"Nachdem die bisherige Saison mit einigen Podestplätzen schon richtig gut gelaufen ist, erhoffe ich mir auch in meiner Heimat wieder ganz vorne mitmischen zu können. Es ist für mich immer ein besonderes Spektakel, über Thalgau in der Luft zu hängen und von so vielen Freunden und der Familie unterstützt zu werden", sagt Schosser im FN-Gespräch.

Gute Chancen rechnen sich auf heimischem Boden auch ihre Kolleginnen Marina Kücher und Christina Graml sowie die 24-jährige Sophie Grill aus Puch aus. Die junge Heeressportlerin darf sich allein in den letzten Jahren über einige Junioren-Weltmeistertitel sowie Gesamt-Weltcuptitel im Para-Ski der Damen und Junioren freuen. Hoffnung auf einen Top-Platz gibt es in Thalgau auch in der Damen-Teamwertung.

Amtierender Militär-Weltmeister aus Elsbethen am Start

Bei den Herren ist es der amtierende Militär-Weltmeister im Fallschirm-Zielspringen, der in Elsbethen aufgewachsene Sebastian Graser, der es sich auch nicht nehmen lassen wird, auf heimischem Boden zu punkten. Zu den Medaillenhoffnungen zählen auch Joachim Knauss und Michael Urban. Mit ihren Teamkollegen ist aber ebenfalls zu rechnen.

In Thalgau werden rund 200 Fallschirmspringer aus 24 Nationen beim vierten und vorletzten Europa-Stopp der Weltcup-Saison um Medaillen kämpfen. In den drei Tagen werden wieder mehr als 1600 Sprünge über dem Luftraum von Thalgau gezählt werden. "Es ist für uns auch beim mittlerweile 13. Mal wieder eine große Freude, den Weltcup der Fallschirm-Zielspringer gemeinsam mit dem HSV Red Bull Salzburg auszurichten. Die Begeisterung der Athleten für den Sport und den Stopp hier in Thalgau zeigt uns, dass wir hier eine richtig tolle Veranstaltung bieten können", sagt Tourismusverbands-Obmann Kurt Schoosleitner.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Die Zuschauer und Springer erwartet auch heuer wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik, Kinderprogramm und interessanten Vorführungen der Blaulichtorganisationen. Am Freitag sorgen die "Die Wiestaler" für Stimmung bei der Eröffnungsfeier. Am Samstag rocken dann "Moohill 42" die Showbühne bei der mittlerweile traditionellen "Fliegerparty".

Beim Fallschirm-Zielspringen landen die Athleten aus Tausend Metern Höhe auf einem Ziel nicht größer als eine 50-Cent-Münze. Das Saisonfinale findet heuer erstmals im November in Dubai statt.

Programm Thalgau von 24. bis 27. August

Donnerstag, 24. August

Anreise der Teams nach Thalgau und erste Trainingssprünge



Freitag, 25. August

8 Uhr: Offizieller Start des Weltcups im Fallschirm-Zielspringen am Sportplatz

19.30 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier mit Einmarsch aller Nationen, den Vereinen und Ehrengästen in Begleitung der TMK Thalgau

20.30 - 1 Uhr: Abendunterhaltung mit der Band "Die Wiestaler" am Marktplatz



Samstag, 26. August

ab 7.30 Uhr: Wettkampf im Fallschirm-Zielspringen

ab 12 Uhr: Blaulichttag - Eintreffen der zur Schau gestellten Hubschrauber

13 - 17 Uhr: Einblick in die Tätigkeit der Blaulichtorganisationen

13.30 - 16.30 Uhr: Schauübungen und Hundestaffelvorführungen

20 - 1 Uhr: Fliegerparty mit

"Moohill 42" am Marktplatz



Sonntag, 27. August

ab 8 Uhr: Letzter Wettkampftag im Fallschirm-Zielspringen

15 Uhr: Siegerehrung



Je nach Wetterlage endet der Bewerb evtl. schon am Samstag mit der Siegerehrung am Abend

Der Eintritt ist frei.