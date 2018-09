Falsche Ärztin soll zahlreiche Betrügereien begangen haben

37-jährige Pongauerin hatte Medizinstudium abgebrochen und gab sich dennoch als Frau Doktor aus.

Polizisten der Polizeiinspektion St. Johann gelang es nunmehr im Zuge umfangreicher Ermittlungen eine 37-jährige Pongauerin des Betruges und der Urkundenfälschung zu überführen. Die Frau soll bei mehreren Betrugshandlungen, wie Einmietbetrügereien, betrügerischen Fahrzeugverkäufen und Pfandbetrügereien seit 2006 einen Schaden von mindestens 10.000 Euro verursacht haben. Nach Darstellung der Polizei soll sich die Pongauerin seit dem Jahr 2006 zudem als Ärztin ausgegeben haben.

Den Fall ins Rollen gebracht haben soll ein Gerichtsvollzieher, nachdem die Frau unter Ausnutzung ihres falschen Titels Dr. med. univ. in mehrere betrügerische Pfandgeschäfte verwickelt gewesen sein soll.

Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass die Pongauerin tatsächlich ein Medizinstudium an der Universität in Graz begonnen hatte, damals jedoch aufgrund ihrer mangelhaften Leistungen nicht über den ersten Studienabschnitt hinausgekommen war. Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte sie in Österreich aber nie als Ärztin tätig gewesen sein. Sie wurde bei Gericht angezeigt.

Quelle: SN