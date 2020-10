Falsche Polizisten blitzten in Hof und der Stadt Salzburg ab

Die Anrufer verlangten am Telefon von zwei Pensionistinnen je 70.000 Euro Kaution, weil angeblich die Töchter in Haft kämen.

Die beiden telefonischen Betrugsversuche sind am 8. Oktober bei der Polizei angezeigt worden. Sowohl in der Stadt als auch in Hof versuchten unbekannte Täter am Vormittag zwei Frauen (76 und 80 Jahre) telefonisch mit dem bekannten Kautions-Trick zu betrügen. In beiden Fällen gab sich der Anrufer als Polizist aus und forderte rund 70.000 Euro als Kaution für die Tochter bzw. Schwiegertochter, andernfalls diese in Haft müssten. Außerdem erkundigten sich die Täter nach Wertgegenständen im Haus. Beide Frauen waren nicht kooperativ, weshalb die Telefonate beendet wurden und kein Schaden entstand. Die Pensionistinnen erstatteten bei der echten Polizei Anzeige.

Tipps der Kriminalprävention:

• Brechen Sie derartige Telefonate sofort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen oder Angebote eingehen werden.

• Geben Sie keine Auskünfte über Ihre Wertsachen im Haus. Ein echter Polizist würde nicht danach fragen.

• Fragen Sie nach einer Rückrufnummer des Anrufers



Quelle: SN