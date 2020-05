Falsche Polizisten in Salzburg: Jetzt wurden zwei Tatverdächtige gefasst

Angehöriger einer 84-jährigen Pensionistin hatte vor einer Geldübergabe noch rechtzeitig bei der echten Polizei Alarm geschlagen.

Nach umfangreichen Ermittlungen ist es Polizisten des Kriminalreferates Salzburg gelungen, zwei Tatverdächtige im Stadtteil Itzling festzunehmen. Es handelt sich um zwei Frauen mit türkischem Migrationshintergrund aus dem Bezirk Gmunden.

Wie berichtet war es in den vergangenen Monaten und Wochen in Salzburg vermehrt zu Anrufen durch vermeintliche Kriminalpolizisten gekommen, welche vorwiegend betagte Menschen telefonisch kontaktierten und vorgaben, dass in deren näheren Umgebung ein Einbruch verübt worden sei. Bei diesem Einbruch seien Täter festgenommen und in weiterer Folge ein Schriftstück mit Namen und Adresse des nunmehrigen Opfers aufgefunden worden. Die vermeintliche Kriminalpolizei habe nun Bedenken, dass es bei den aufgefundenen Personendaten ebenfalls zu einem Einbruch kommen werde und bot umgehend Hilfe an.

Die vermeintlichen Beamten sprachen stets korrektes Hochdeutsch und stellten sich höflich als Herr "Stefan Burg" und dem dazugehörigen Einsatzleiter Herr "Heinzmann" vor. Durch die Täter kam es über mehrere Tage hinweg bis zu drei Anrufen pro Tag, in denen das Vertrauen der Opfer erschlichen wurde. Nach einiger Zeit wurden die betagten Opfer durch die falschen Kriminalbeamten aufgefordert, ihr gesamtes Erspartes von der Bank zu beheben und in weiterer Folge an die Kriminalpolizei zu übergeben. Das Geld sei, laut den Anrufern, auf der Bank nicht sicher und es gäbe die Möglichkeit der Verwahrung durch die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft.

Am vergangenen Donnerstag gelang es dem Kriminalreferat in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt eine Geldübergabe einer 84-jährigen Salzburgerin an die Täter zu verhindern und dabei zwei tatverdächtige Frauen festzunehmen. Einer weiteren männlichen Person gelang die Flucht. Die 26- und 27-jährigen Frauen wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Die Kriminalisten vermuten, dass diese Tätergruppe für einen ähnlichen Fall im Flachgau verantwortlich ist: Damals wurden einer 91-jährigen Pensionistin 38.000 Euro herausgelockt. Parallel sind weitere Fälle in Oberösterreich bekannt geworden.