Falsche Polizisten suchen in Salzburg per Telefon nach Opfern

Kaprun, Puch und Wals-Siezenheim: Betrüger versuchen mit einer gerissenen Masche, an sensible Informationen zu kommen. Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus. Dann folgen Fragen über Geld, Schmuck oder Bankgewohnheiten. Die Angerufenen erstatteten Anzeige.

SN/apa (symbolbild/gindl) Die Polizei ist Betrügern auf der Spur, die sich als Polizisten ausgeben. Die Unbekannten versuchen, Opfern telefonisch Informationen über lohnende Ziele heraus zu locken.