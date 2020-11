Falscher Polizist blitzte in Ebenau und Hallwang bei seinen Opfern ab

Anrufer stellte sich als Herr Steinbach von der Kripo vor und wollte wissen, welche Wertgegenstände zu Hause aufbewahrt werden.

Immer wieder meldeten sich in dieser Woche ältere Menschen bei der Notrufnummer 133 in der Leitstelle der Polizeidirektion in Salzburg: Sie hätten soeben Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten namens Steinbach erhalten, der angegeben habe, in der Nachbarschaft habe es Einbrüche und Raubdelikte gegeben. Aus diesem Grund wolle er wissen, ob die Angerufenen Bargeld, Schmuck, Gold oder andere Wertgegenstände zu Hause aufbewahrten. Die Polizei könnte diese abholen und sicher verwahren.

Polizeisprecherin Irene Stauffer: "Insgesamt haben sich sechs Leute aus ...