Falscher Polizist brachte 89-jährige Salzburgerin um 31.000 Euro

Wieder wurde eine betagte Person Opfer eines schamlosen Trickbetrugs.

Ein bislang unbekannter Mann kontaktierte am Donnerstag eine 89-jährige Salzburgerin. Er gaukelte ihr am Telefon vor, er sei Polizist und log ihr vor, dass sich in ihrer Umgebung der 89-Jährigen mehrere Einbrüche ereignet hätten und er daher zu ihrem Schutz ihr Bargeld und ihre Wertsachen abholen würde. Die Frau ließ den Unbekannten kurz darauf in ihre Wohnung und übergab ihm Umschläge mit Geld.

Der falsche Polizist bat das Opfer daraufhin um ein Glas Wasser und nützte das als Ablenkung dafür, die insgesamt 31.000 Euro aus den Umschlägen zu nehmen und zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.