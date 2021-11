Falschgeld im Darknet bestellt und in Umlauf gebracht: Salzburger Schüler in Prozess reuig

Drei Burschen,14, 15 und 16 Jahre alt, erwarben 50-Euro-Blüten im Netz und lukrierten dann mit Minikäufen in diversen Geschäften echtes Geld. - Das Jugendgericht ordnete im Rahmen einer Diversion Sozialstunden an.

Alle drei besuchen höhere Schulen, haben gute bis sehr gute Noten und kommen aus gutem Haus: Die Burschen, 14, 15 und 16 Jahre alt, die Donnerstag als Angeklagte vor einem Jugendschöffengericht sitzen, entsprechen nicht dem - überwiegend - typischen Klientel, dem ein Prozess wegen eines Verbrechenstatbestands gemacht wird.

Laut Anklage hatte das Trio in unterschiedlicher Tatbeteiligung im Darknet bei einem Anbieter Falschgeld bestellt bzw. angekauft - immerhin 50 Stück 50-Euro-Blüten. In der Folge, so die Ermittlungen, haben sie das Falschgeld in zahlreichen Fällen in Supermärkten und anderen Geschäften in Verkehr gesetzt und durch jeweils kleine Einkäufe mit einem falschen Fünfziger einiges an echtem Geld lukriert. Staatsanwalt Mathias Haidinger: "Sie haben das Delikt der Geldfälschung verwirklicht. Diesbezüglich zu bestrafen ist nicht nur der Hersteller von Falschgeld, sondern auch derjenige, der Falschgeld von einem Mittelsmann mit dem Vorsatz übernimmt, es als echt in Verkehr zu bringen."

Die Burschen (Verteidiger: RA Katharina Bleckmann, RA Michael Gruber, RA Christoph Rother) zeigen sich vor dem Senat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) reumütig geständig. Zum Motiv meint der 15-Jährige, der rund 15 Mal mit dem Falschgeld in Geschäften einkaufte: "Ich wollte cool sein und Geld besitzen." Bei zwei Burschen gab es Hausdurchsuchungen: "Das war für meine Eltern und mich ein Schock", so der aktuell noch 14-Jährige. - Das Gericht erledigt die Causa mittels Diversion: Zwei Schüler müssen 60, einer 50 Stunden soziale Arbeit leisten. Zudem erhalten sie die Weisung, die geschädigten Geschäfte bezüglich Schadenswiedergutmachung zu kontaktieren.