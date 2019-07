Die Arbeiter mussten stundenlang untätig darauf warten, bis die Parksünder ihre Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich gebracht hatten.

Bis Mittwoch sind die 13 Salzburger Bergputzer entlang der Mönchsbergwand zwischen Gstättengasse und Anton-Neumayr-Platz in luftigen Höhen unterwegs, um drohende Steinschläge zu verhindern. Am Montag um sechs Uhr in der Früh sollte die Aktion starten, doch zu früh gefreut: "Obwohl ...