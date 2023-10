Familiäre Strukturen sorgen für Nachwuchs

Der 1. Oberalmer SV kennt keine Nachwuchssorgen und betreibt erfolgreich neun Altersklassen.

Der 1. Oberalmer SV ist einer der wenigen Unterhausvereine, der von der U7 bis hin zur Kampfmannschaft alle Altersstufen bedient. "Wir sind sicherlich einer der wenigen kleinen Vereine, der so stark besetzt ist", sagt Obmann-Stellvertreter Franz Redhammer. Die Gründe, warum in Oberalm sieben Nachwuchs-Altersklassen selbstständig betrieben werden und zwei weitere, die U14 und die U16, in einer Spielgemeinschaft mit dem UFC Hallein, sind schnell erklärt. "Der Hauptgrund ist unsere familiäre Vereinsstruktur. Wir haben wahnsinnig engagierte Trainer und wenig organisatorische Probleme. Sollten welche auftauchen, lösen wir sie auf kurzen Wegen", erklärt Redhammer. Ein weiterer Pluspunkt ist die tiefe Verbundenheit zum Verein. Mit Stolz erzählt der Obmann-Stellvertreter vom eigenen Fanclub, der die Kampfmannschaft begleitet. "Unser Fanclub hat sich aus den Kids der U11 bis zur U14 gegründet. Die kommen mit Fahnen und lauten Anfeuerungen zu jedem Spiel. Selbstverständlich bedankt sich die Mannschaft auch immer bei ihrem Fanclub. Da gibt es eine tiefe Verbundenheit", sagt Redhammer. Verbunden ist man auch mit dem UFC Hallein, mit dem vor drei Jahren eine Kooperation begonnen wurde, um die besten Talente der U14 und U16 optimal zu fördern." Wir arbeiten hier mit einer A- und einer B-Mannschaft", erklärt Redhammer, der große Stücke auf die Zusammenarbeit hält.