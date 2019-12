Familie Gsenger aus Abtenau gibt Tipps zum Christbaumkauf

Der Christbaum(ver)kauf ist nicht einfach. Das Aufziehen und Pflegen sowieso nicht. Eine Abtenauer Familie tut dies seit 25 Jahren - mit Erfolg.

Im Jahr 1994 hat Hans Gsenger begonnen, Christbäume auf seinem Gutjahrhof anzupflanzen. "Zuerst habe ich die Pflänzchen aus der Steiermark zugekauft. Seither bin ich in dem 'Dilemma' drinnen und habe mir eine sehr intensive Nebenbeschäftigung aufgebaut", erklärt der Abtenauer schmunzelnd. Der kleine Christbaumbetrieb erstreckt sich über etwas mehr als einen halben Hektar. Die Familienmitglieder kümmern sich um alles selbst - in Eigenproduktion. Pro Hektar rechnet man normalerweise mit 600 bis 700 Bäumen, die man nach einer Zeit von zehn Jahren ernten kann. Über 500 Arbeitsstunden pro Jahr stecken in der Christbaumzucht, die vorrangig aus Tannen und nur wenigen Fichten besteht. "Die Herausforderung bei der Christbaum-Aufzucht sind bei uns unter anderem die häufigen Nordstaulagen. Das bedeutet im Winter: viel Schnee in kurzer Zeit. Der setzt den kleinen Bäumen ordentlich zu. Gerade heuer im Jänner war das extrem", erzählt Hans-Peter Gsenger.

Nicht nur Nordstaulagen setzen der Christbaumzucht zu

Neben den sogenannten Nordstaulagen kämpfen Christbaumzüchter auch mit anderen Problemen: Hagel, Starkregen, Trockenheit oder auch der Pilz namens Hallimasch setzt dem Baum zu. Daher brauchen die Bäume viel Schutz, wie beispielsweise einen Zaun gegen Rehe, einen Vogelschutz von Mai bis August oder auch extra Zugluft gegen den Pilz. Auch eine eigens patentierte Zange um stolze 400 Euro hilft dabei, dass ein Baum nicht zu viel austreibt.

Den Baum am besten drei Tage vor Vollmond ernten

Der Obmann der ARGE bäuerlicher Christbaumproduzenten, Klaus Egger, erklärt: "Es ist nicht einfach, Christbäume zu züchten. Nicht nur deshalb haben wir schon im Jahr 2015 ein Herkunftslabel kreiert. Das ist eine Schleife mit Logo, das bescheinigt, dass ein Baum aus Österreich stammt. Es soll nicht der Baum zum Kunden kommen, sondern der Kunde zum Baum."

Die Familie Gsenger hat viele Tipps zur perfekten Ernte: Unter anderen sollte der Baum drei Tage vor Vollmond geschlägert werden, denn das verlängert die Haltbarkeit. Und wer es noch nicht weiß: Der Name der Nordmann-Tanne stammt von ihrem Entdecker, dem finnischen Biologen Alexander von Nordmann, der sie 1835 im Kaukasus entdeckte.

Tipps für den Christbaumkauf

Auf die Herkunft achten. Der Baum sollte aus Österreich sein.



Am besten selbst scheiden. Baum auswählen und dann so spät wie möglich "ernten".



Jeder Baum braucht viel Wasser: Mehr als einen Liter pro Tag.



Passenden Christbaumständer auswählen. Er sollte nicht zu klein sein.



Die Rinde am Baumende nicht schälen bzw. "zuschneiden", sonst kann der Baum kein Wasser aufnehmen.