Familien in ganz Österreich winken einander durchs Fenster zu

Täglich um zehn Uhr vormittags - also rechtzeitig zur Pause zwischen den Schulaufgaben - ruft das SOS-Kinderdorf Österreichs Familien dazu auf, sich mit bunten Tüchern an den Fenstern bemerkbar zu machen.

"Bevor uns die Decke auf den Kopf fällt - lasst uns mit bunten Decken, Tüchern und Transparenten Familien sichtbar machen!" - Ganz nach diesem Motto will das SOS-Kinderdorf auf die familiären Herausforderungen der Coronakrise aufmerksam machen. Denn nicht alle Familien würden die Coronazeit mit Garten, Balkon, voller Tiefkühltruhe, Netflix-Abo und allen digitalen Möglichkeiten erleben. Die aktuelle Ausnahmesituation treffe viele Familien besonders hart.

"Gerade in Krisenzeiten brauchen Kinder und Familien kleine Rituale. Setzen wir ein kollektives Signal mit bunten Familienfenstern und winken wir uns aus diesen jeden Vormittag um 10 Uhr zu!", fordert SOS-Kinderdorf alle Familien in Österreich in einer Aussendung auf.

Quelle: SN