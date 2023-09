2000 Familien haben in Kinder-Nachsorgezentrum Sonneninsel seit 2013 Kraft getankt

Plus

Kinder-Nachsorgezentrum Sonneninsel in Seekirchen feiert den zehnten Geburtstag. Für Eltern ist es ein Ort, an dem sie sich auch einmal fallen lassen können, für (ehemals) erkrankte Kinder einer, an dem sie sich erholen und Kraft tanken können.

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Familie Graupner in der Sonneninsel mit Pädagogin Kathi Wiser (links) und Therapiehund Chira. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Optimistisch in die Zukunft: Martina Weber (therapeutische und klinische Leitung, Psychologin), Thomas Janik (Geschäftsführer) und Elisabeth Uttenthaler (Psychologin). BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Die Sonneninsel an der Fischach in Seekirchen feiert einen runden Geburtstag.