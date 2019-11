Familien- und Kinderbecken im neuen Paracelsusbad wurden vorübergehend gesperrt

Zu Hohe Werte von gebundenem Chlor riefen Wasserhygiene-Experten auf den Plan. Betriebsleiter Gerhard Smöch betont: "Es gab zu keinem Zeitpunkt Gesundheitsbeeinträchtigungen."

Weil im Familien- und Kinderbecken am Dienstag erhöhte Werte von gebundenem Chlor festgestellt wurden, machten sich die Wassertechniker im neuen Paracelsusbad auf die Suche nach der Ursache. Dazu wurde in der Nacht auf Mittwoch eine Hoch-Chlorung des 300 Kubikmeter großen Beckens durchgeführt. Dabei wurde das Fünffache der üblichen Chlormenge ins Wasser gegeben. Am darauffolgenden Mittwoch blieben die beiden miteinander verbundenen Kinder- und Familienbecken daher vorsorglich gesperrt.

Heute, Donnerstag, werde entschieden, wann die Becken wieder frei gegeben werden, betont Betriebsleiter Gerhard Smöch. Die Ergebnisse der Wasserhygiene-Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich um keine aggressiven Chlor-Verbindungen handle. Daher habe auch zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr bestanden, bestätigt Sönke Henningsen, der technische Leiter des Bades.

Er erklärt: "Neben dem gewollten freien Chlor - das innerhalb von Millisekunden jede Verschmutzung abtötet, die Badegäste ins Wasser tragen - bilden sich auch Chlorverbindungen im Wasser. Dabei geht das Chlor mit organischen Stoffen wie Lipiden oder Hautschuppen eine Verbindung ein. Solche Verbindungen können in manchen Fällen zu Reizungen führen. Bei uns waren aber nur harmlose Chlorverbindungen im Wasser." Dennoch arbeite man daran, die erhöhte Werte auf ein Normalmaß zu reduzieren.

Dazu wird nun täglich ein Drittel der 300 Kubikmeter Wasser in dem betroffenen Becken ausgetauscht. Gleichzeitig werde die Steuerung an der Wasserfilter- und -aufbereitungsanlage soweit angepasst, dass es zu keinen erhöhten Werten von gebundenem Chlor mehr kommt.

Pro Stunde durchlaufen 240 Kubikmeter Wasser die Filteranlage und landen danach in Trinkwasser-Qualität wieder im Becken. Das Wasser aus den Becken fließt über den Beckenrand zunächst in einen Schwallwasserbehälter und wird danach von einer Filterpumpe angesaugt um weiter auf einen Saugfilter geführt zu werden. Dort durchläuft das Wasser ein Filterbett, das unter anderem aus Hydroanthrazit und mehreren Schichten aus unterschiedlich gekörntem Kies besteht. Mittels Chemikalien wie Flockungsmittel werden kleinste Verunreinigungen vergrößert und bleiben somit auf dem Filterbett hängen. Dort werden die Trübstoffe herausgefiltert. Anschließend landet das gereinigte Wasser in der Aufbereitungsanlage, wo sein pH-Wert korrigiert und es anschließend erwärmt wird, bevor es zurück ins Becken gelangt.