Familienschatz aus Russland soll Gutes tun: "Es wäre toll, wenn das Besteck aus purem Gold wäre"

Es ist ein gut gehütetes Andenken an ihre Vorfahren aus der Ukraine. Nun trennt sich Anneliese Schrattenecker aus Puch davon, um mit dem Erlös den kriegsgebeutelten Menschen zu helfen.

50 Jahre lang hat Anneliese Schrattenecker aus Puch die hellbraune Holzschatulle in Ehren gehalten und sie in einem Kasten aufbewahrt. Nun sei die Zeit gekommen, sie aus dem Kasten hervorzuholen, um damit etwas Gutes zu tun. Die Rede ist von einem vierteiligen Besteck aus Russland, einem Löffel, einer Gabel, einem Messer sowie einem kleinen Löffel. Schrattenecker hat die Teile - sorgsam verpackt in dem mit Seide ausgekleideten Holzkästchen - vor rund 50 Jahren von ihrer Großmutter geerbt. In Familienbesitz sei ...