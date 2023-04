Fangspiel zu Ostern: Der Gones muss schnell und geschickt agieren

Plus

Am Ostermontag steht in Wölting das Gonesrennen auf dem Programm. Das Lungauer Fangspiel lockt heute viele Schaulustige an.

BILD: SN/ROBERT RATZER Kameradschaftsführer Johannes Wieland und sein Vater, Zeremonienmeister Sepp Wieland, nehmen Raphael Steiner von der Dorfmusik Wölting in die Mitte.