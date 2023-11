Der Mann soll an sechs Orten in der Salzburger Altstadt, Farbe gesprüht haben. Er Wird angezeigt.

Die Hände mit Farbe beschmutzt, im Rucksack Spraydosen: Die Polizei griff am Mittwoch um 5.20 Uhr einen 28-Jährigen auf. Der Mann wird beschuldigt, an sechs Stellen in der Altstadt Graffitis an Hausmauern, Garagentore, Eingangstüren und ein Auto gesprüht zu haben. Er ist teilgeständig. Er wird angezeigt.