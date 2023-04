Farbenprächtige Tradition in der Altstadt: Georgiritt auf die Festung Hohensalzburg

Das Wetter hat mitgespielt: Der Georgiritt in der Stadt Salzburg konnte wie gewohnt stattfinden. Eine positive Bilanz: Es gab keinen einzigen Zwischenfall.

Am Sonntag war es wieder soweit - und das Wetter spielte mit: Am Feiertag des Heiligen Georg fand der traditionelle Ritt auf die Festung statt. Mehr als 30 Reiterinnen und Reiter mit ihren prunkvoll geschmückten Pferden und die Salzburger Bürgergarde mit der Reiterstandarte nahmen um 9.30 Uhr am Kapitelplatz Aufstellung. Dann gab es - nach einem kurzer Zug durch die Altstadt - den Ritt auf der Festungsgasse auf die Festung. In der Georgskapelle auf der Festung zelebrierte Prälat Balthasar Sieberer eine Messe zu Ehren des Schutzpatrons. Anschließend fand die Pferdesegnung im Burghof statt.