Fasching der Tiere ist das ganze Jahr

Während sich Menschen vor allem im Fasching verkleiden, nutzen Tiere diese Taktik zum Tarnen und Täuschen ständig. Wir haben im Zoo Salzburg die Experten der Tarnung genau unter die Lupe genommen.

Friedlich liegt der grüne Leguan Charly (22) auf seinem Schlafplatz. Seine Wangenschuppe, die aussieht wie ein großes Auge, soll ihn furchteinflößend wirken lassen. Das schreckt in seiner Heimat, dem südamerikanischen Amazonas-Regenwald, Feinde ab. "Er sieht dadurch viel gefährlicher aus, als er ist", weiß Zoopädagogin Angelika Lumetzberger und ergänzt: "Charly ist aber ein harmloser Pflanzenfresser. In der Not lässt er sich einfach ins Wasser plumpsen und schwimmt seinen Feinden davon."

Auch unter den Amphibien gibt es großartige Trickser: etwa ...