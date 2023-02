Fasching steuert auf Höhepunkt zu: Zum Umzug rollen in Anif 30 Wagen an

In vielen Gemeinden wird am Wochenende der Fasching gefeiert. In Anif findet erstmals seit 2019 am Sonntag ein närrisches Spektakel statt.

Im Vorjahr hielt das Coronavirus die Faschingfans zum Narren. Heuer steht dem bunten Treiben nichts mehr im Wege, es darf wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden. Dem Höhepunkt strebt der Fasching am Sonntag auch in Anif entgegen. Den Umzug, der alle vier Jahre stattfindet, organisieren heuer die Gemeinde-ÖVP und die Stammtischrunde vom Club 21, der in Anif jedes Jahr für den Kirtag verantwortlich zeichnet. "Das Interesse ist groß, wir erwarten 30 Wagen", sagt Vizebürgermeister Thomas Schnöll. Zahlreiche Vereine aus ...