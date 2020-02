Faschingsumzug in Elsbethen wird ein Riesentheater

Nur alle fünf Jahre findet das Spektakel in der Gemeinde statt. Der Bürgermeister ist in doppelter Rolle zu sehen. Einmal in echt als Marienkäfer und als Double auf dem Wagen der Trachtenmusik.

Dank des bevorstehenden närrischen Treibens in Elsbethen herrscht im Salzburger Kostümverleih dieser Tage rege Nachfrage nach Kasperlmützen: Fast alle Mitglieder der Trachtenmusikkapelle schlüpfen für den Faschingsumzug am Samstag ins Kasperlkostüm. "Der Umzug ist etwas Besonderes, wir veranstalten ihn nur alle ...