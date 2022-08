Fast 100 km/h zu schnell: Polizei blitzte in Thalgau Motorradraser

Den Lenker erwartet ein Führerscheinentzugsverfahren.

Bei Geschwindigkeitsmessungen mit dem mobilen Radarfahrzeug am Sonntagnachmittag auf der L227 in Thalgau Richtung Fuschl wurden insgesamt 13 Motorradlenker mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Ein Lenker aus dem Flachgau wurde auf diesem Streckenabschnitt bei erlaubten 100 km/h mit 191 km/h gemessen. Zwei weitere Motorradfahrer aus dem Bezirk Salzburg Umgebung wurden mit 175 km/h und 160 km/h in diesem Bereich gemessen. Die Lenker erwartet neben einer Geldstrafe auch ein Führerscheinentzugsverfahren, berichtet die Polizei.