Fast 400.000 Schnelltests stehen bereit: Alle Fragen und Antworten zu den Massentests in Salzburg

Alle Salzburger ab 16 Jahren sind am Wochenende zu Corona-Schnelltests aufgerufen. Gut zu wissen - Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Freitag bis Sonntag finden im Land Salzburg die von der Bundesregierung initiierten Massentests der Bevölkerung auf Covid-19 statt. 395.600 Schnelltests für 377 Testlokale stehen bereit. Eine logistische Mammutaufgabe. Elf Fragen und Antworten:



1. Wann und wo finden die Massentests statt?

Am Freitag, dem 11. Dezember, starten die Tests in der Stadt Salzburg, dort laufen sie auch noch am 12. Dezember. Am Samstag finden die Tests im Pinzgau und im Lungau statt, am Sonntag sind der ...