Fast alles ist neu auf der MS Mondseeland

Das Innviertler Heiztechnik-Unternehmen Hargassner hat das größte Mondsee-Schiff übernommen und komplett erneuert. Das Seecafé soll folgen.

"Was haben wir uns da nur angefangen!" So beschreibt Geschäftsführer Anton Hargassner seine Gedanken an jenem Novembertag des Vorjahres, als die damals 55 Tonnen schwere MS Mondseeland von zwei Schwerlastkränen aus dem Mondsee gehoben wurde.

SN/sw/strübler Karl Kinast (links) und Franz Meindl sind als Kapitäne auf der MS Mondseeland anzutreffen.

Denn schon nach wenigen Metern blieb der Schwertransport im Schneegestöber hängen. 142 Tage später wurde das seit 2009 verkehrende Schiff wieder zu Wasser gelassen - komplett ...