Die Eltern der Schüler lehnen die Bifie-Überprüfung ab und ließen ihre Kinder zu Hause.

Mit einem ungewöhnlichen Schritt protestierten die Eltern der vierten Klasse der evangelischen Volksschule des Diakonievereins in Salzburg diese Woche gegen die Testung ihrer Kinder in Mathematik. Am Dienstag führte das Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie) an insgesamt 3500 Volksschulen in Österreich die Standardüberprüfung in Mathematik durch.