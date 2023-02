Fast halb Salzburg ist 50 plus

41,6 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger sind über 50 Jahre alt. Nach heutiger Einschätzung werden 2045 rund 46 Prozent in Stadt und Land Salzburg zu den sogenannten "Best Agers" gehören.

Gernot Filipp weiß, wovon er spricht. Er leitet seit 13 Jahren das zwölfköpfige Team der Landesstatistik Salzburg und gehört mit 57 Jahren auch selbst zur Gruppe der "Best Ager". Er übermittelte uns folgende Daten.

Derzeit leben im Land Salzburg 234.159 Menschen, die über 50 Jahre alt sind, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 41,6 Prozent. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen: So betrug dieser Anteil Anfang des Jahrtausends rund 30 % und auch vor zehn Jahren war er mit 36,4 % noch deutlich geringer.

Der Anteil wird in den kommenden Jahren noch weiter ansteigen und in zehn Jahren bei rund 43 Prozent liegen. Der Maximalwert wird nach heutiger Einschätzung im Jahr 2045 mit rund 46 % erreicht werden. "Wir beobachten das Ganze schon eine Zeit lang, diese Entwicklung war absehbar", sagt Gernot Filipp.

Durch die steigende Lebenserwartung, die Abnahme der Fertilität und die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre hat der demografische Wandel bereits in den letzten Jahren eingesetzt und zu einer kontinuierlichen Alterung der Salzburger Bevölkerung geführt.

Steigende Lebenserwartung und Babyboomer-Generation

Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 43 Jahren, vor 20 Jahren war es noch fünf Jahre geringer. Das Durchschnittsalter wird auch weiter ansteigen und in 20 Jahren etwa 46 Jahre betragen. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft lässt sich auch an der Anzahl der hochbetagten Bevölkerung gut aufzeigen: Lebten vor 30 Jahren nicht einmal 5000 über 85-jährige Menschen im Land Salzburg, waren es vor 20 Jahren rund 7500, vor zehn Jahren bereits rund 11.000. Mittlerweile leben etwa 13.500 Personen in diesem Alter in Salzburg.

Im Jahr 2050 wird es 40.000 über 85-Jährige geben

Diese Zahl wird weiter stark ansteigen, in zehn Jahren bei rund 21.000 liegen und in 20 Jahren auf über 30.000 ansteigen. Im Jahr 2050 wird sie dann bereits bei 40.000 liegen. "Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Diese Tendenz birgt eine gewisse Herausforderung in vielen gesellschaftlichen Bereichen", sagt Filipp. Eine der ausschlaggebenden Größen für den demografischen Wandel ist die steigende Lebenserwartung. Bei den Frauen ist diese auf mittlerweile rund 85 Jahre angestiegen, bei den Männern liegt sie knapp unter 80.

Frauen werden im Durchschnitt 85 Jahre, Männer 80 Jahre alt

Auch wenn es durch Corona einen leichten Rückgang der Lebenserwartung in den vergangenen beiden Jahren gegeben hat, so ist davon auszugehen, dass sie in den kommenden Jahren weiter steigen wird und bei den Frauen mittelfristig auf rund 88 Jahre beziehungsweise bei den Männern auf rund 85 Jahre ansteigen wird.